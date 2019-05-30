Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з мексиканцем Сантьяго Гонсалесом пробилася до другого раунду змішаного парного турніру Ролан Гаррос. У матчі 1/16 фіналу українсько-мексиканський тандем виявився сильнішим Суко Аояма і Дівіджа Шарана.

Зустріч тривала 1 годину і 8 хвилин. У першому сеті Кіченок і Гонсалес зробили два брейка і перемогли 6:3. У другій партії сильнішими виявилися Аояма і Шаран. Вирішальний тай-брейк залишився за українсько-мексиканської парою - 10:7.

В 1/8 фіналу Кіченок і Гонсалес зіграють проти переможців матчу Жан-Жюльєн Ройер / Демі Схюрс (Нідерланди) - Бенжамен Бонзи / Амандін Есс (Франція).

Нагадаємо, що вчора Людмила пробилася до другого раунду парного турніру Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.