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Світоліна та Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros

Сьогодні 17:51 352 0
Світоліна та Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна 31 травня зіграє матч третього кола Roland Garros проти іспанки Гарбінє Мугуруси.

Поєдинок пройде другим запуском на центральній арені Відкритого чемпіонату Франції - корті Філліпа Шатріє.

Початок ігрового дня о 11:00 за місцевим часом / 12:00 за Києвом.

Нагадаємо, у поєдинку другого кола Світоліна повинна була зіграти проти Катерини Козлової, однак Козлова отримала травму і знялася з матчу.

Також, Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros

 

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Мугуруса, #Roland Garros
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