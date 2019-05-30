Даяна Ястремська припиняє виступ на Ролан Гаррос після того, як її напарниця росіянка Анастасія Потапова знялася зі змагань.

Своє рішення знятися Потапова пояснила пошкодженням лівого стегна.

Нагадаємо, в одиночному турнірі French Open третя ракетка України вилетіла після поразки від Карли Суарес-Наварро в першому раунді.

На кортах Ролан Гаррос в одиночному турнірі продовжують змагатися дві перші ракетки країни Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Крім Ястремської, на паризьких кортах програли Катерина Козлова і Сергій Стаховський.

Джерело - Чемпіон.