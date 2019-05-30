Цуренко - фаворитка у матчі проти Крунич на Роллан Гарросі

Сьогодні, 30-го червня, друга ракетка України Леся Цуренко зіграє поєдинок другого кола одиночного розряду проти Олександри Крунич з Сербії.

Орієнтовний час початку - 17:00 за Києвом.

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Леся Цуренко - фаворитка цього протистояння. На її перемогу букмекери пропонують коефіцієнт 1,44, тоді як успіх її сербської суперниці оцінюється коефіцієнтом - 2,75.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.

У наступному раунді Еліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.

Джерело - Чемпіон.