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Вчора 16:37 656
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
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Вчора 16:27 725
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Цуренко зіграє матрч другого кола проти Крунич. Розклад матчів українців на Ролан Гаррос

Сьогодні 08:25 22 0
Цуренко зіграє матрч другого кола проти Крунич. Розклад матчів українців на Ролан Гаррос

Сьогодні, 30 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть чотири українські тенісистки.

Друга ракетка України Леся Цуренко зіграє поєдинок другого кола одиночного розряду проти Олександри Крунич з Сербії. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №12 після матчу ATP Штруфф - Албот. Орієнтовний час початку - 17:00 за Києвом.

Даяна Ястремська свій стартовий матч парного розряду проведе разом з Анастасією Потаповою (Росія) проти дуету Менді Мінелла (Люксембург) / Алісон ван Ейтванк (Бельгія). Зустріч відбудеться другим запуском на п'ятому корті, орієнтовний час початку матчу - 13:30 за Києвом.

На корті №5 четвертим запуском Надія Кіченок у дуеті з Абігейл Спірс з США зіграє проти першої сіяної пари Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обидві - Чехія). Орієнтовний час початку матчу - 16:30 за Києвом.

Людмила Кіченок зіграє матч першого кола міксту разом з Сантьяго Гонсалесом з Мексики. Їхніми суперниками стануть Сюко Аояма (Японія) / Дівідй Шаран (Індія). Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №11. Орієнтовний час початку - 15:00 за Києвом.

Нагадаємо, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.

У наступному раунді Еліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Ролан Гаррос
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