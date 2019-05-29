Кіченок з перемоги стартувала у парному розряді на Roland Garros

Українська тенісистка Людмила Кіченок переможно стартувала в парному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі першого кола українка в дуеті з Альоною Остапенко з Латвії обіграла 14-у сіяну пару з Румунії Ірина Бегу / Міхаела Бузарнеску.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Перше коло парного розряду
29 травня
Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Ірина Бегу / Міхаела Бузарнеску - 6:7(6), 6:3, 6:4
Нагадаємо, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.
У наступному раунді Еліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.
Джерело - Чемпіон.