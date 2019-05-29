Світоліна: У мене не було ніяких сумнівів, що потрібно допомогти Лопатецькій

Українська тенісистка Еліна Світоліна без вагань оплатила операцію Дарії Лопатецькій.

Про це розповіла БТУ сама Світоліна.

"Про те, що Даші потрібна допомога, я дізналася в Інтернеті. У мене навіть не було ні хвилини роздумів, я зателефонувала за номером, який там був вказаний. Я подзвонила і обговорила все з її сестрою. У мене не було ніяких сумнівів, що потрібно допомогти дівчинці, яка, по-перше, представляє Україну, по-друге, перспективна тенісистка, по-третє, потребує термінової операції.

Сестра розповіла, що операцію потрібно робити позачергово, тому перевід потрібно робити терміново. Я відразу ж зреагувала, для мене це такий вчинок, який я можу зробити, у мене є така можливість. Хочеться, щоб наш український теніс тримався на високому рівні. Це був вчинок особисто від мене, не від фонду, тому що навіть батьки дізналися про це тільки з новин", заявила Світоліна.

Нагадаємо, що з'явилося відео, як Лопатецька пересувається на інвалідному візку після операції.

Джерело - БТУ.