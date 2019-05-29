Цуренко про наступну суперницю: Вона моя хороша подруга

Українка Леся Цуренко добре знає свою наступну суперницю на Відкритому чемпіонаті Франції Александру Круніч.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв'ю БТУ.

"З приводу наступного колу, то Александру Круніч я добре знаю, вона моя хороша подруга, весела, її стиль дуже підходить для ґрунту. Я знаю, як вона грає, які у неї звички на корті. Потрібно терпіння і вона дійсно використовує весь арсенал, особливо на ґрунті", - заявила українка.

Нагадаємо, що Цуренко впевнено пройшла перший раунд турніру, також це зробила і Еліна Світоліна.

Джерело - БТУ.