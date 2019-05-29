Українська тенісистка довічно дискваліфікована за договірні матчі

Українська тенісистка Олена Плоскіна довічно дискваліфікована за договірні матчі.

Про це повідомляє Xsport.

Плоскіну покарали за проступок, який трапився в жовтні 2016 року. Тоді українка нібито познайомила іншу тенісистку з людиною, який пропонував матеріальну винагороду за згоду зіграти матч з певним результатом. Олена визнана винною тому, що, володіючи інформацією, не стала співпрацювати з Tennis Integrity Unit в рамках розслідування.

Крім покарання у вигляді дискваліфікації, Плоскіній також належить сплатити штраф у розмірі 20 тисяч доларів.

Відзначимо, що на момент відсторонення Плоскіна займала 821-е місце в одиночному світовому рейтингу. Найвищим рейтингом Плоскіної в WTA було 698-я позиція, цей рядок в рейтингу вона посідала в 2014 році.

Нагадаємо, що Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі, а Ястремська замислюється про відкриття благодійного фонду.

Джерело - Xsport.