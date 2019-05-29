Світоліна і Козлова відкриють ігровий день. Розклад матчів українців 29 травня на Ролан Гаррос

Сьогодні, 29 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть три українки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє матч другого кола проти ще однієї українки Катерини Козлової. Поєдинок відбудеться першим запуском на корті імені Сюзанн Ленглен. Час початку матчу - 12:00 за Києвом.

Людмила Кіченок стартує в парному розряді з Оленою Остапенко з Латвії проти 14-го сіяного тандему з Румунії Ірина Бегу / Міхаела Бузарнеску. Зустріч відбудеться другим запуском на корті номер 10 орієнтовний час початку матчу - 13:30 за Києвом.

Нагадаємо, Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гаррос.

Також, Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу.

Джерело - Чемпіон.