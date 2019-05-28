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Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу
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Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
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Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Вчора 11:51 2697
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 1859
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 01:45 4516
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
26.05.2019 19:39 3433 1
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Цуренко розпочне Ролан Гаррос матчем проти Бушар. Розклад українців на 28 травня

Сьогодні 07:30 535 0
Цуренко розпочне Ролан Гаррос матчем проти Бушар. Розклад українців на 28 травня

Сьогодні, 28 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть двоє українців.

Друга ракетка України Леся Цуренко почне турнір матчем проти Ежені Бушар з Канади. Поєдинок відбудеться четвертим запуском на корті №1 після матчу ATP Хачанов - Штебе. Орієнтовний час початку матчу - 17:30 за Києвом.

У чоловічому парному розряді у вівторок стартує Денис Молчанов, який в дуеті з Ігором Зеленаєм (Словаччина) зустрінеться з дев'ятої сіяної парою Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос (обидва - Аргентина). Матч відбудеться на корті №11 третім запуском після матчу ATP Лайовіч - Монтейро. Орієнтовний час початку - 15:30 за Києвом.

Нагадаємо, Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу.

Також Сергій Стаховський прогнозовано покинув турнір.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Ястремська, #Стаховський
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