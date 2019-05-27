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Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Сьогодні 12:11 263 0
Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Сьогодні, 27 травня, в рамках Відкритого чемпіонату Франції перша ракетка України й 111-й номер світового рейтингу Сергій Стаховський зіграє в першому колі.

Суперником українського тенісиста стане 33-тя ракетка світу француз Жиль Сімон. Це буде їх шоста зустріч, всі п'ять до цього завершувалися перемогами Жиля.

Відзначимо, що в разі перемоги Сергія, у другому колі він зіграє з переможцем пари Хайме Мун'яр - Сальваторе Карузо.

Поєдинок Стаховський - Сімон можна переглянути на Чемпіоні. Початок матчу орієнтовно о 15:30 за Києвом.

Нагадаємо, Ястремська зустрінеться з Суарес Наварро в рамках цього турніру.

Раніше повідомлялося, Світоліна в першому колі переграла Вінус Вільямс, а Катерина Козлова перемогла Бернарду Пера.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #Сімон, #турнір, #Roland Garros
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