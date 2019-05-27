Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros

Сьогодні, 27 травня, українська тенісистка Даяна Ястремська, яка нещодавно виграла турнір в Страсбурзі, почне турнір Roland Garros матчем проти іспанки Карли Суарес Наварро.

Якщо брати до уваги статистику попередніх зустрічей, то Даяна Ястремська є очевидним фаворитом, здобувши вісім перемог при трьох поразках.

Поєдинок Ястремська - Суарес можна переглянути на Чемпіоні. Початок матчу орієнтовно о 15:15 за Києвом.

Актуально: Ястремська - Суарес: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Даяна Ястремська може похвалитися тим, що два останніх турніри пройшли на високому рівні, тому що в обох були поразки тільки від майбутніх володарів трофею. Це говорить про те, що Даяна Ястремська все ж вміє грати на ґрунтових кортах, чого не можна було сказати ще рік тому. На цьому турнірі було зіграно лише один поєдинок, який завершився легкою перемогою, яку вийшло здобути менш, ніж за годину, тому, що рахунок був 6-1 і 6-0. Даяна Ястремська максимально реалізує свої гейми, показуючи високу точність на своїй подачі. А через те, що Даяна Ястремська ще і дуже сильно подає, то це дозволяє практично в кожному матчі змушувати опонента грати за своїми правилами. Оскільки, Даяна Ястремська має тільки 24 роки, то молодий організм дуже швидко відновлюється від навантажень, які виникають через складний календар. Так що, хоч остання зустріч була зовсім недавно, в цьому матчі Даяна Ястремська знову буде показувати високий рівень тенісу і хорошу витривалість.

В цьому році Карла Суарес Наварро не радує ні своїми результатами, ні грою. На харді на двох турнірах вийшло дійти до півфіналу, але там дуже сильно пощастило з календарем, бо траплялися дуже легкі опоненти. Але, як тільки відбулася зміна покриття, то результати істотно впали, адже Карла Суарес Наварро воліє швидкий теніс, а на ґрунті мало просто сильно бити по м'ячу і швидко бігати по корту. До того ж, минулого місяця була невелика травма лівої щиколотки, яка вибила з ладу на три тижні, що призвело до втрати форми. На цьому турнірі було зіграно два поєдинки, і в обох були перемоги, хоча помилки були з обох сторін, але все ж Карла Суарес Наварро в цьому році відрізняється везінням, так що після трьох сетів вийшло з працею пройти далі. Нинішній опонент в набагато кращій формі, ніж двоє попередніх, так що якщо буде допущено знову так багато помилок, то вже точно не вийде виграти. А Карла Суарес Наварро не завжди надійно закриває задню лінію і часто не встигає на виходи до сітки.

Через те, що Даяна Ястремська та Карла Суарес Наварро зараз знаходяться не в кращій формі, але все ж Даяна Ястремська в цілому краще діє на даному покритті корту, то можна зробити ставку на перемогу з форою +1.5 гейми.

Коефіцієнт 1.688 виставлений букмекерами на те, що Даяна Ястремська здобуде перемогу в цій тенісної зустрічі, а поставити на тріумф, який здобуде Карла Суарес Наварро, можна за коефіцієнтом 2.175.

Нагадаємо Світоліна в першому колі переграла Вінус Вільямс, а Катерина Козлова перемогла Бернарду Пера.

Джерело - Чемпіон.