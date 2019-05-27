Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros

Мій профіль
Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 09:26 468
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1151
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 6584
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 3902
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 2855 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 3988
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
25.05.2019 21:50 714
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
25.05.2019 18:38 2039 2
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
25.05.2019 15:33 1300 4
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
25.05.2019 01:48 2264
Навколо спорту
Блоги
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1420
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
Вчора 08:30 1446
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
25.05.2019 18:11 2143
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
25.05.2019 14:49 1190
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2019 14:02 976
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:11 Теніс Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 19
11:51 Футбол Визначилися учасники групового етапу сезону Ліги чемпіонів 2019/20 748
11:31 Веслування Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу 163
11:11 Бокс Усик повернеться на ринг у вересні 424
10:54 Футбол Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК 1208
10:40 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 806
10:21 Бокс Далакян отримає гонорар у криптовалюті 452
10:11 Гандбол Мотор завоював Кубок України з гандболу 305
09:51 Теніс Стаховський зіграє проти Сімона у першому колі Roland Garros 327
09:38 Футбол Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла 344
09:26 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 468
09:20 Футбол Конте стане головним тренером Інтера 423
08:59 Футбол Мессі втретє поспіль завоював Золоту бутсу 1035
08:39 Футбол Аталанта та Інтер гратимуть в Лізі чемпіонів 605
08:31 ММА UFC звільнює своїх бійців 652
08:22 Хокей Уболівальники Фінляндії відсвяткували перемогу у фонтані 226
07:50 Хокей Канада – Фінляндія 1:3. Огляд матчу 1065
07:30 Теніс Стаховський і Ястремська стартують на Ролан Гарросі. Розклад українців на 27 травня 463
06:48 Футбол Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу 1151
00:10 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 6584
00:00 Футбол Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20 3902
26 Травня 2019
23:47 Футбол Торіно переміг Лаціо, Ювентус поступився Сампдорії. Результати матчів 38 туру Серії А. 643
23:29 Хокей Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею 1133
23:11 Футбол Збірна Польщі розгромила Таїті на чемпіонаті світу 754
22:54 Блог Легенди Баварії та Манчестер Юнайтед зіграли благодійний матч 866

Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros

Сьогодні 10:40 806 0
Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros

Сьогодні, 27 травня, українська тенісистка Даяна Ястремська, яка нещодавно виграла турнір в Страсбурзі, почне турнір Roland Garros матчем проти іспанки Карли Суарес Наварро.

Якщо брати до уваги статистику попередніх зустрічей, то Даяна Ястремська є очевидним фаворитом, здобувши вісім перемог при трьох поразках.

Поєдинок Ястремська - Суарес можна переглянути на Чемпіоні. Початок матчу орієнтовно о 15:15 за Києвом.

         Актуально: Ястремська - Суарес: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Даяна Ястремська може похвалитися тим, що два останніх турніри пройшли на високому рівні, тому що в обох були поразки тільки від майбутніх володарів трофею. Це говорить про те, що Даяна Ястремська все ж вміє грати на ґрунтових кортах, чого не можна було сказати ще рік тому. На цьому турнірі було зіграно лише один поєдинок, який завершився легкою перемогою, яку вийшло здобути менш, ніж за годину, тому, що рахунок був 6-1 і 6-0. Даяна Ястремська максимально реалізує свої гейми, показуючи високу точність на своїй подачі. А через те, що Даяна Ястремська ще і дуже сильно подає, то це дозволяє практично в кожному матчі змушувати опонента грати за своїми правилами. Оскільки, Даяна Ястремська має тільки 24 роки, то молодий організм дуже швидко відновлюється від навантажень, які виникають через складний календар. Так що, хоч остання зустріч була зовсім недавно, в цьому матчі Даяна Ястремська знову буде показувати високий рівень тенісу і хорошу витривалість.

В цьому році Карла Суарес Наварро не радує ні своїми результатами, ні грою. На харді на двох турнірах вийшло дійти до півфіналу, але там дуже сильно пощастило з календарем, бо траплялися дуже легкі опоненти. Але, як тільки відбулася зміна покриття, то результати істотно впали, адже Карла Суарес Наварро воліє швидкий теніс, а на ґрунті мало просто сильно бити по м'ячу і швидко бігати по корту. До того ж, минулого місяця була невелика травма лівої щиколотки, яка вибила з ладу на три тижні, що призвело до втрати форми. На цьому турнірі було зіграно два поєдинки, і в обох були перемоги, хоча помилки були з обох сторін, але все ж Карла Суарес Наварро в цьому році відрізняється везінням, так що після трьох сетів вийшло з працею пройти далі. Нинішній опонент в набагато кращій формі, ніж двоє попередніх, так що якщо буде допущено знову так багато помилок, то вже точно не вийде виграти. А Карла Суарес Наварро не завжди надійно закриває задню лінію і часто не встигає на виходи до сітки.

Через те, що Даяна Ястремська та Карла Суарес Наварро зараз знаходяться не в кращій формі, але все ж Даяна Ястремська в цілому краще діє на даному покритті корту, то можна зробити ставку на перемогу з форою +1.5 гейми.

Коефіцієнт 1.688 виставлений букмекерами на те, що Даяна Ястремська здобуде перемогу в цій тенісної зустрічі, а поставити на тріумф, який здобуде Карла Суарес Наварро, можна за коефіцієнтом 2.175.

Нагадаємо Світоліна в першому колі переграла Вінус Вільямс, а Катерина Козлова перемогла Бернарду Пера.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Суарес-Наварро, #прогноз, #букмекери
Коментарі ()