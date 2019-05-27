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Стаховський і Ястремська стартують на Ролан Гарросі. Розклад українців на 27 травня

Сьогодні 07:30 413 0
Стаховський і Ястремська стартують на Ролан Гарросі. Розклад українців на 27 травня

Сьогодні, 27 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть двоє українців.

Єдиний представник України в чоловічій сітці Сергій Стаховський в статусі лакі-лузера змагатиметься проти француза Жиля Сімона. Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №7 після матчу WTA Самсонова - Векич. Орієнтовно час початку матчу - 15:00 за Києвом.

Даяна Ястремська, яка нещодавно виграла турнір в Страсбурзі, почне турнір матчем проти іспанки Карли Суарес Наварро. Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №13 після матчу Кумхум - Севастова. Орієнтовно час початку матчу - 15:30 за Києвом.

Відзначимо, що Леся Цуренко свій матч зіграє у вівторок 28-го травня.

Нагадаємо Світоліна в першому колі переграла Вінус Вільямс, а Катерина Козлова перемогла Бернарду Пера.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #Ястремська, #Ролан Гаррос
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