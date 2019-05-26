Сьогодні, 26 травня на Roland Garros стартує перша ракетка України Еліна Світоліна.
Світоліна зустрінеться із семиразовою переможницею турнірів Grand Slam Вінус Вільямс. Рахунок в особистих зустрічах тенісисток 1:1.
Поєдинок Еліна Світоліна - Вінус Вільмс відбудеться 26 травня о 15:30 за Києвом.
Букмекери вважають українку фаворитом зустрічі.
На перемогу Еліни дають коефіцієнт - 1,42, натомість тріумф Вінус оцінюють у 2,90.
Онлайн-трансляцію матчу Еліна Світоліна - Вінус Вільямс можна буде переглянути на Чемпіоні
Джерело - Чемпіон.