Ястремська: Я повністю виклалася, багато працювала, не знаю, як це описати

Українка Даяна Ястремська віддала багато сил у фінальному матчі турніру в Страсбурзі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я щаслива, мене переповнюють емоції. Я повністю виклалася, багато працювала. Не знаю, як це описати. У мене були матч-пойнти, у суперниці теж. Дуже емоційний матч. Мені потрібно було залишатися зосередженою і спокійною.

У мене було два матчбола, титул в руках, а потім все пропало. В такий момент потрібно не тиснути на себе, а просто забути, що було. Потрібно нагадувати собі, що гра триває: наступний гейм, наступний розіграш, наступний сет.

Я пишаюся тим, що змогла знайти емоції і сили - особливо в третьому сеті, коли я програвала 5:6. Я відчувала себе дуже втомленою, на стопі був мозоль, йшла кров, дуже боляче. Я пишаюся тим, що знайшла в собі сили і повністю виклалася.

Тепер у мене день на підготовку до Roland Garros, а мені ще на поїзд треба. Мені потрібно зосередитися на першому колі. Він буде складним, я граю проти Суарес-Наварро. Вона іспанка, дуже наполеглива. У Римі я їй програла, зате в Австралії перемогла. Подивимося. Я постараюся відновитися, набратися сил і просто боротися", - заявила українка.