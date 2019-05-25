Ястремська - Гарсія: букмекери визначили фаворита фінального матчу в Страсбурзі

Третя ракетка України Даяна Ястремська у фіналі ґрунтового турніру серії International в Страсбурзі, зустрінеться із 22-ю ракеткою світу Каролін Гарсією.

Поєдинок Даяна Ястремська - Каролін Гарсія відбудеться 25 травня о 15:30 за Києвом.

Раніше тенісистки ще не зустрічалися між собою. Та варто відзначити, що Гарсія уже вибила одну українку з цього турніру. У 1/4 фіналу четверта сіяна переграла у трьох сетах Марту Костюк.

І хоча для француженки - це домашній турнір та й в рейтингу WTA вона знаходиться значно вище. Букмекери вважають українку фаворитом зустрічі.

На перемогу Даяни дають коефіцієнт - 1,69, натомість тріумф Каролін оцінюють у 2,23.

Онлайн-трансляцію матчу Даяна Ястремська - Каролін Гарсія можна буде переглянути на Чемпіоні

Джерело - Чемпіон.