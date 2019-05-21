Ястремська: Ще є кашель, але я вже йду на поправку

Українська тенісистка Даяна Ястремська почувала себе погано до зустрічі з Поліною Пармантьє, яку перемогла (6:2, 6:4) в першому колі ґрунтового турніру серії WTA International в Страсбурзі.

Про це повідомила сама тенісистка для офіційного сайту WTA.

"Після мого матчу в Мадриді у мене піднялася температура і я захворіла, тому і не змогла добре підготуватися до Риму. У мене все ще є кашель, але я набагато краще себе почуваю і йду на поправку.

Я грала з Парматьє в минулому році на харді, що було простіше. У неї гарна подача, вона гравець хорошого рівня. Сьогодні я грала краще, але вона теж намагалася, і це теніс", - сказала Ястремська.