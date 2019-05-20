Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла стартовий поєдинок на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.
У матчі першого кола 19-річна українка здолала 33-річну Полін Пармантьє з Франції.
У другому колі Ястремська зіграє з Самантою Стосур з Австралії.
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Internationaux de Strasbourg - International
грунт, одиночний розряд
Призовий фонд $250,000
Перше коло
20 травня
Даяна Ястремска - Полін Пармантьє 6-2, 6-4
Джерело - Чемпіон.