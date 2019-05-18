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Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі

Сьогодні 17:33 328 0
Костюк перемогла в першому матчі кваліфікації турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла Ма Шуюе з Китаю і успішно подолала перший раунд кваліфікації на турнірі WTA в Страсбурзі.

16-річна українка витратила на перемогу майже півтори години, зумівши обіграти Шуюе у двох сетах.

У першому Костюк насилу взяла сет з рахунком 7:5, а от у другому українка вже більше володіла ініціативою і віддала суперниці лише 2 гейми.

У вирішальному раунді кваліфікації Костюк зіграє з французькою тенісисткою Жаклін Адіною Крістіан.

Internationaux de Strasbourg - WTA

Страсбург. Франція

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація

18 травня

Марта Костюк - Ма Шуюе 7:5, 6:2

Нагадаємо, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #Страсбург, #турнір
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