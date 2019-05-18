Українська тенісистка Марта Костюк перемогла Ма Шуюе з Китаю і успішно подолала перший раунд кваліфікації на турнірі WTA в Страсбурзі.
16-річна українка витратила на перемогу майже півтори години, зумівши обіграти Шуюе у двох сетах.
У першому Костюк насилу взяла сет з рахунком 7:5, а от у другому українка вже більше володіла ініціативою і віддала суперниці лише 2 гейми.
У вирішальному раунді кваліфікації Костюк зіграє з французькою тенісисткою Жаклін Адіною Крістіан.
Internationaux de Strasbourg - WTA
Страсбург. Франція
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація
18 травня
Марта Костюк - Ма Шуюе 7:5, 6:2
Нагадаємо, Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії.
Джерело - Чемпіон.