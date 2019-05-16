Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії

В іспанському Ла-Бісбал-д'Ампурда на турнірі ITF Марта Костюк пройшла вже в третій раунд, перемігши швейцарку Стефані Феґеле.

16-річній українці потрібно було 1 годину і 8 хвилин, щоб впоратися з 29-річною представницею Швейцарії.

У першому сеті Костюк віддала суперниці 2 гейми, а в другому Феґеле взяла 3.

У чвертьфіналі суперницею українки стане переможниця пари між Ванг Сіюй (Китай) і Даніелой Сегель (Чилі).

ITF World Tennis Tour - W60+H

Ла-Бісбал-д'Ампурда, Іспанія

Одиночний розряд

Призовий фонд - $60,000

1/8 фіналу

Марта Костюк – Штефані Феґеле 6:2, 6:3

Нагадаємо, Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.