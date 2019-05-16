Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії

В іспанському Ла-Бісбал-д'Ампурда на турнірі ITF Марта Костюк пройшла вже в третій раунд, перемігши швейцарку Стефані Феґеле.
16-річній українці потрібно було 1 годину і 8 хвилин, щоб впоратися з 29-річною представницею Швейцарії.
У першому сеті Костюк віддала суперниці 2 гейми, а в другому Феґеле взяла 3.
У чвертьфіналі суперницею українки стане переможниця пари між Ванг Сіюй (Китай) і Даніелой Сегель (Чилі).
ITF World Tennis Tour - W60+H
Ла-Бісбал-д'Ампурда, Іспанія
Одиночний розряд
Призовий фонд - $60,000
1/8 фіналу
Марта Костюк – Штефані Феґеле 6:2, 6:3
Нагадаємо, Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії.
Джерело - Чемпіон.