Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру серії ATP Challenger Tour в південнокорейському Кванджу. Українець у другому раунді обіграв представника Тайваню Янг Цун-Хуа.

Зустріч тривала 1 годину і 34 хвилини. У першому сеті Стаховський, сіяний під другим номером, зробив один брейк і переміг 6:4. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, який залишився за українцем - 7:3.

У наступному раунді Стаховський зіграє проти переможця матчу Каічі Учіда (Японія) - Тун-Лін Ву (Тайвань).

Gwangju Open Challenger - ATP Challenger Tour

Кванджу. Південна Корея

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,000

1/16 фіналу

14 травня

Янг Цун-Хуа — Сергій Стаховський 0:2 (4:6,6:7(3))

Нещодавно Стаховський програв на турнірі в Пуссані у парному та одиночному розрядах.

Джерело - Чемпіон.