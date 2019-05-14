Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру серії ATP Challenger Tour в південнокорейському Кванджу. Українець у другому раунді обіграв представника Тайваню Янг Цун-Хуа.
Зустріч тривала 1 годину і 34 хвилини. У першому сеті Стаховський, сіяний під другим номером, зробив один брейк і переміг 6:4. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, який залишився за українцем - 7:3.
У наступному раунді Стаховський зіграє проти переможця матчу Каічі Учіда (Японія) - Тун-Лін Ву (Тайвань).
Gwangju Open Challenger - ATP Challenger Tour
Кванджу. Південна Корея
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 54,000
1/16 фіналу
14 травня
Янг Цун-Хуа — Сергій Стаховський 0:2 (4:6,6:7(3))
Нещодавно Стаховський програв на турнірі в Пуссані у парному та одиночному розрядах.
Джерело - Чемпіон.