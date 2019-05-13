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Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії

Вчора 23:36 294 0
Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії

16-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в основну сітку турніру в іспанському місті Ла-Бісбал-д'Ампурда.

Українка виграла обидва матчі в кваліфікації турніру: в першому раунді вона обіграла Міріам Бьянку Булгару з Румунії (6:2, 6:1), а в другому - росіянку Варвару Грачову: 6:3, 1:6, 10:1.

У першому колі Костюк зустрінеться з Ариной Родіонової. Минулого року Марта обіграла австралійку в кваліфікації Australian Open.

ITF World Tennis Tour - W60+H

Ла-Бісбал-д'Ампурда, Іспанія

Одиночний розряд

Призовий фонд - $60,000

Кваліфікація

Марта Костюк – Міріам Бьянка Булгару 2:0 (6:1, 6:2)

Марта Костюк – Варвара Грачова 2:1 (6:3, 1:6, 10:1)

Нагадаємо, Цуренко без бою програла Путінцевій.

Також, зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #ITF World Tennis Tour
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