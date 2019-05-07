Козлова вдруге в кар'єрі переграла суперницю з ТОП-10

Українка створила сенсацію в Мадриді

Четверта ракетка України Катерина Козлова вибила Кароліну Плішкову.

Українка раніше провела 7 матчів з тенісистками з ТОП-10 рейтингу і виграла в одному (у Олени Остапенко, WTA # 5, на Ролан Гаррос торік). Це була також єдина перемога Катерини над суперницями з ТОП-30 світової класифікації.

Цього сезону Катерина зустрічалася із другою ракеткою світу Симоною Халеп і десятою ракеткою Ариною Соболенко (3-6, 6-3, 6-3 на користь білоруски).

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За всю кар'єру українці тільки в Індіан-Веллс в цьому році вдалося дістатися до третього кола турніру WTA Premier Mandatory.

Нагадаємо, що в Мадриді Катерина Козлова стартувала в кваліфікації. Таким чином, українка оформила сьогодні вже четверту перемогу поспіль на кортах Mutua Madrid Open.

Джерело - ВТУ.