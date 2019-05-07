Марченко здолав шостого сіяного в непростому протистоянні

Українець пробився до третього кола змагань у Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко за 2,5 години оформив путівку до третього раунду Челленджера в Казахстані.

Українець відсвяткував свою другу перемогу в цьому сезоні. Він здолав білоруса Володимира Ігнатика.

Суперники боролися за місце в третьому колі 2 години й 28 хвилин. У вирішальному сеті Марченко програвав 1:3, але далі виграв 5 з наступних 6 геймів.

За путівку до чвертьфіналу Ілля Марченко посперечається з переможцем зустрічі Санжар Файзієв (Узбекистан) - Роман Сафіуллін (Росія).

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Шимкент, Казахстан

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,160

Друге коло

Ілля Марченко - Володимир Ігнатік 3:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, Сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем.

Джерело - Чемпіон.