Марченко здолав шостого сіяного в непростому протистоянні

Український тенісист Ілля Марченко за 2,5 години оформив путівку до третього раунду Челленджера в Казахстані.
Українець відсвяткував свою другу перемогу в цьому сезоні. Він здолав білоруса Володимира Ігнатика.
Суперники боролися за місце в третьому колі 2 години й 28 хвилин. У вирішальному сеті Марченко програвав 1:3, але далі виграв 5 з наступних 6 геймів.
За путівку до чвертьфіналу Ілля Марченко посперечається з переможцем зустрічі Санжар Файзієв (Узбекистан) - Роман Сафіуллін (Росія).
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Shymkent Chalenger - ATP Challenger Tour
Шимкент, Казахстан
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 54,160
Друге коло
Ілля Марченко - Володимир Ігнатік 3:6, 6:3, 6:4
Нагадаємо, Сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем.
Джерело - Чемпіон.