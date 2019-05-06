Перша рокетка України Еліна Світоліна програла француженці Полін Пармантьє та вилетіла з турніру серії Premier Mandatory в Мадриді.

Суперниці провели на корті 1 годину і 38 хвилин.

У першому сеті на два брейка француженки Світоліна відповіла одним. По ходу другої партії українка відігралася з 1-3 і в підсумку сет дійшов до тай-брейку.

Світоліна вела з міні-брейком 3-1, після чого п'ять очок поспіль виграла Парментьє. Француженка не скористалася жодним з трьох матчболів (6-6), але потім взяла два розіграші і оформила путівку в наступне коло.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, Перше коло

Призовий фонд - € 7,021,128

Еліна Світоліна - Полін Пармантьє 4:6, 6:7

Нагадаємо, Світоліна розповіла, який турнір мріє виграти.

Також, Світоліна зберегла свої позиції в рейтингу WTA.