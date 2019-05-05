Сьогодні, п'ятого травня, українська тенісистка Марта Костюк програла у двох сетах Крістіні Плішковій на ґрунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.
Раніше дівчата не зустрічалися.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину.
У другому колі переможниця матчу зіграє з Ван Цян або Донною Векич.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт
Призовий фонд - € 7,021,128
Крістіна Плішкова — Марта Костюк 3:6, 6:3, 6:2
Нагадаємо, Світоліна, Ястремська та Цуренко програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді. Також, Козлова перервала цю серію поразок.
Джерело - Чемпіон.