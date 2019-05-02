Завацька пробилася в чвертьфінал турніру в Вісбадені

Українська тенісистка Катаріна Завацька в 1/8 фіналу турніру ITF у Вісбадені перемогла грекиню Валентини Грамматікопулу.

Завацька виграла перший сет з рахунком 6:4, але в другому сильніше з аналогічним результатом виявилася грецька тенісистка.

У третій партії українка була більш переконливою і оформила перемогу з упевненим перевагою.

ITF World Tennis

Вісбаден, Німеччина

Призовий фонд - $60,000

1/8

Катаріна Завацька — Валентина Грамматікопулу 2:1 (6:4, 4:6, 6:2)

Суперницею Завацкької в 1/4 фіналу стане переможниця пари фон Дайхманн - Рус.

Нагадаємо, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.

Також, Лопатецька вийшла у фінал турніру ITF на Сардинії.

Джерело - Чемпіон.