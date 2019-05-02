Завацька пробилася в чвертьфінал турніру в Вісбадені

Українська тенісистка Катаріна Завацька в 1/8 фіналу турніру ITF у Вісбадені перемогла грекиню Валентини Грамматікопулу.
Завацька виграла перший сет з рахунком 6:4, але в другому сильніше з аналогічним результатом виявилася грецька тенісистка.
У третій партії українка була більш переконливою і оформила перемогу з упевненим перевагою.
ITF World Tennis
Вісбаден, Німеччина
Призовий фонд - $60,000
1/8
Катаріна Завацька — Валентина Грамматікопулу 2:1 (6:4, 4:6, 6:2)
Суперницею Завацкької в 1/4 фіналу стане переможниця пари фон Дайхманн - Рус.
Нагадаємо, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.
Також, Лопатецька вийшла у фінал турніру ITF на Сардинії.
Джерело - Чемпіон.