Стаховський програв у першому колі на турнірі в Будапешті

115-а ракетка світу Сергій Стаховський не зміг пробитися до другого кола грунтового турніру серії ATP 250 в Будапешті, в першому раунді поступившись 44-му номеру світового рейтингу Раду Алботі з рахунком 5:7, 4:6.
Тенісисти провели на корті 1 годину 40 хвилин. За цей час Стаховський зробив 4 ейси, 2 брейка і допустив 2 подвійні помилки. На рахунку Албота жодної подачі навиліт, 4 з 6 реалізованих брейк-пойнтів.
Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250
Будапешт, Угорщина
Ґрунт
Призовий фонд - € 482,060
Перше коло
Раду Албот - Сергій Стаховський 7:5, 6:4
Нагадаємо, Стаховський пройшов далі як lucky loser на турнірі в Будапешті. Адже українець програв у фіналі кваліфікації.
Джерело - Чемпіон.