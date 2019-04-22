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Стаховський програв у першому колі на турнірі в Будапешті

Сьогодні 21:11 281 0
Стаховський програв у першому колі на турнірі в Будапешті

115-а ракетка світу Сергій Стаховський не зміг пробитися до другого кола грунтового турніру серії ATP 250 в Будапешті, в першому раунді поступившись 44-му номеру світового рейтингу Раду Алботі з рахунком 5:7, 4:6.

Тенісисти провели на корті 1 годину 40 хвилин. За цей час Стаховський зробив 4 ейси, 2 брейка і допустив 2 подвійні помилки. На рахунку Албота жодної подачі навиліт, 4 з 6 реалізованих брейк-пойнтів.

Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250

Будапешт, Угорщина

Ґрунт

Призовий фонд - € 482,060

Перше коло

Раду Албот - Сергій Стаховський 7:5, 6:4

Нагадаємо, Стаховський пройшов далі як lucky loser на турнірі в Будапешті. Адже українець програв  у фіналі кваліфікації.

Джерело - Чемпіон.

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