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Козлова зіграє в основній сітці турніру в Туреччині

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Наша землячка впевнено здолала румунську опонентку
Козлова зіграє в основній сітці турніру в Туреччині

Четверта ракетка України Катерина Козлова пробилася до основної сітки на турнірі TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International.

У фіналі відбіркового турніру українка обіграла 11-у сіяну Александру Дулгеру з Румунії - 6:2, 6:4. Цікаво, що дівчата раніше провели три очних поєдинки та всі — на кортах в Стамбулі.

Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. Козлова записала до свого активу 5 брейків, а її суперниця — два.

  Актуально: Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA

TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International

Стамбул, Туреччина

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація, фінал

Катерина Козлова — Александра Дулгеру 6:2, 6:4.

Нагадаємо, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.

Джерело - Чемпіон.

#Козлова, #TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International, #WTA
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