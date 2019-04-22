Козлова зіграє в основній сітці турніру в Туреччині

Четверта ракетка України Катерина Козлова пробилася до основної сітки на турнірі TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International.
У фіналі відбіркового турніру українка обіграла 11-у сіяну Александру Дулгеру з Румунії - 6:2, 6:4. Цікаво, що дівчата раніше провели три очних поєдинки та всі — на кортах в Стамбулі.
Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. Козлова записала до свого активу 5 брейків, а її суперниця — два.
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TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Стамбул, Туреччина
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація, фінал
Катерина Козлова — Александра Дулгеру 6:2, 6:4.
Нагадаємо, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.
Джерело - Чемпіон.