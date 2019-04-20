Стаховський пройшов перший раунд кваліфікації на турнірі в Будапешті

Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував у кваліфікації турніру ATP в Будапешті, здолавши в двох сетах німця Даніеля Брандса.
Українець в дух сетах впорався з суперником, який займає 170 місце в рейтингу, і витратив на перемогу півтори години.
У першому сеті Стаховський впорався з Брандсом насилу, перемігши з рахунком 7:5. Але в другому українець діяв впевнено і віддав суперникові лише один гейм.
У вирішальному раунді кваліфікації суперником Сергія стане Міомір Кецмановіч із Сербії, який пройшов італійця Алессандро Джанеззі.
ATP 250 - Hungarian Open Budapest
Будапешт, Угорщина
Грунт, одиночний розряд
Призовий фонд - 501 345 EUR
Кваліфікація
20 квітня 2019
Сергій Стаховський — Даніель Брандс 2:0 (7:5, 6:1)
Нагадаємо, Стаховський дійшов до фіналу Челленджера в Тайбеї, але поступився у вирішальному матчі. Втім, успішний виступ дозволив йому піднятися на 9 ступенів в рейтингу ATP.
Джерело - Чемпіон.