Стаховський пройшов перший раунд кваліфікації на турнірі в Будапешті

Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував у кваліфікації турніру ATP в Будапешті, здолавши в двох сетах німця Даніеля Брандса.

Українець в дух сетах впорався з суперником, який займає 170 місце в рейтингу, і витратив на перемогу півтори години.

У першому сеті Стаховський впорався з Брандсом насилу, перемігши з рахунком 7:5. Але в другому українець діяв впевнено і віддав суперникові лише один гейм.

У вирішальному раунді кваліфікації суперником Сергія стане Міомір Кецмановіч із Сербії, який пройшов італійця Алессандро Джанеззі.

ATP 250 - Hungarian Open Budapest

Будапешт, Угорщина

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - 501 345 EUR

Кваліфікація

20 квітня 2019

Сергій Стаховський — Даніель Брандс 2:0 (7:5, 6:1)

Нагадаємо, Стаховський дійшов до фіналу Челленджера в Тайбеї, але поступився у вирішальному матчі. Втім, успішний виступ дозволив йому піднятися на 9 ступенів в рейтингу ATP.

Джерело - Чемпіон.