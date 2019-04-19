Завацька дізналася ім'я суперниці в кваліфікації турніру в Штутгарті

Українська тенісистка Катаріна Завацька дізналася ім'я суперниці у кваліфікації турніру WTA Premier у Штутгарті.
Завацька в першому раунді відбору зіграє проти представниці Росії Анни Калінської. На дорослому рівні спортсменки ще не грали один проти одного. Поєдинок відбудеться в суботу, 20 квітня. Орієнтовний початок поєдинку о 17:00 за київським часом.
У разі перемоги Катаріна вийде на переможницю пари Олена Рюффер - Менді Мінелла.
Нагадаємо, Лопатецкая зіграє в півфіналі турніру ITF на Сардинії. Також, Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру в США.
Джерело - Чемпіон.