Завацька дізналася ім'я суперниці в кваліфікації турніру в Штутгарті

Українська тенісистка Катаріна Завацька дізналася ім'я суперниці у кваліфікації турніру WTA Premier у Штутгарті.

Завацька в першому раунді відбору зіграє проти представниці Росії Анни Калінської. На дорослому рівні спортсменки ще не грали один проти одного. Поєдинок відбудеться в суботу, 20 квітня. Орієнтовний початок поєдинку о 17:00 за київським часом.

У разі перемоги Катаріна вийде на переможницю пари Олена Рюффер - Менді Мінелла.

Нагадаємо, Лопатецкая зіграє в півфіналі турніру ITF на Сардинії. Також, Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру в США.

Джерело - Чемпіон.