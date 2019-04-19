Лопатецкая зіграє в півфіналі турніру ITF на Сардинії

Українська тенісистка Дарина Лопатецкая вийшла в півфінал турніру серії ITF World Tennis Tour в Санта Маргеріта ді Пула, Італія. У чвертьфіналі українка перемогла Пія Чук зі Словенії.

Лопатецкая обіграла словенку у двох сетах, віддавши суперниці лише 7 геймів за всю гру.

У півфіналі Дарина зіграє проти представниці Бельгії Кімберлі Циммерман, яка виступає на турнірі під шостим номером.

Дарина вже виграла п'ять професійних титулів на турнірах ITF, а на цьому тижні в італійській Санта Маргеріта ді Пулі намагається виграти шостий.

ITF

Італія. Санта Маргеріта ді Пула.

1/4 фіналу

19 квітня

Пія Чук (Словенія) - Дар'я Лопатецкая (Україна) 0:2 (3:6, 4:6)

Нагадаємо, Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру в США. Нагадаємо, Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA.

Джерело - Чемпіон.