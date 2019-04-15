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Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі

Сьогодні 11:31 170 0
Лідери залишилися на своїх позиціях
Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі

Лідери українського тенісу Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська зберегли свої позиції у світовому рейтингу.

Натомість Катерина Козлова опустилася на одну сходинку і тепер - 93. Одразу 12 позицій втратила Ангеліна Калініна, яка 135-а.

Тим часом Катаріна Завацька та Дар'я Лопатецька оновили персональні рекорди - 171 та 251 позиція відповідно.

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Рейтинг WTA

15 квітня

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Симона Халеп

3. (3) Петра Квітова

4. (4) Кароліна Плішкова

5. (5) Анджелік Кербер

6. (7) Еліна Світоліна

7. (6) Кікі Бертенс

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

37. (37) Даяна Ястремська

93. (92) Катерина Козлова

135 (123) Ангеліна Калініна

171. (177) Катаріна Завацька

245. (245) Марта Костюк

251 (255) Дар'я Лопатецька

286. (287) Валерія Страхова

304. (312) Ольга Янчук

307. (305) Катерина Бондаренко

345. (345) Ганна Позніхіренко

489. Дар'я Снігур

543. (542) Анастасія Васильєва

579. (578) Марина Чернишова

586 (589) Анастасія Шошина

600. (601) Надія Кіченок

655. (657) Маріанна Закарлюка

866 (858)Юлія Лиса

Нагадаємо, Снігур перервала 11-матчеву переможну серію. 

Тим часом Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA.

Джерело - Чемпіон.

#WTA, #Снігур, #Лопатецька, #Світоліна, #Ястремська, #Цуренко, #Костюк, #Козлова, #Калініна
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