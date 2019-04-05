Організатори турніру WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia в Римі анонсували склад тенісисток, які заявлені для участі в основній сітці турніру.

Раніше стало відомо, що в заявку потрапили чинна чемпіонка Еліна Світоліна, а також дві інші українки Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

Список склали представниці топ-43 світового жіночого рейтингу, який нині очолює японка Наомі Осака. Також очікують появу на турнірі Сімони Халеп, яка брала участь у двох останніх фіналах проти Світоліної.

Головна сенсація жіночого тенісу в нинішньому році Б'янка Андрееску також заявлена ​​під 23-м номером.

Серена Вільямс, Каролін Возняцкі, Марія Шарапова, Аріна Соболенко та інші тенісистки теж увійшли в заявку, повністю ознайомитися з якою можна за посиланням.

Нагадаємо, Цуренко припинила співпрацю з тренером.

Раніше, Цуренко знялася з двох турнірів, у Маямі та Чарльстоні.

Джерело - Чемпіон.