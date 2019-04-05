Екс-перша ракетка світу звернувся до росіян

Колишня перша ракетка світу росіянин Євген Кафельников звернувся до росіян закликавши тих не піддаватися зомбоящику.

Про це написав сам тенісист у своєму Twitter.

"Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Прошу вас ще раз про це. Вони нічого поганого нам (росіянам) не зробили. Те, що зараз там (в Україні - ред.) відбувається - суто їхні внутрішні справи. Зрозумійте ж ви це нарешті! Не давайте зомбоящику тероризувати ваш мозок", - емоційно написав Кафельников.

Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас ещё раз об этом🙏. Они ничего плохого нам (Россиянам)не сделали. То,что сейчас там происходит,это сугубо их внутренние дела-поймите же вы это наконец !!!!!!! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 апреля 2019 г.

Джерело - Чемпіон.