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Козлова та Кіченок дізналися супениць на турнірі в Чарльстоні

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Козлова та Кіченок дізналися супениць на турнірі в Чарльстоні

Катерина Козлова та Надія Кіченок, які пробилися до основної сітки турніру в Чарльстоні, дізналися своїх суперниць у першому раунді змагань.

Козлова після успішного виступу у кваліфікації зіграє з 94-ю ракеткою світу Крістіною Плішковою. 

У разі перемоги над Плішковою Козлова в другому раунді Volvo Car Open зіграє з десятої ракеткою світу Ариною Соболенко.

Надія Кіченок у основній сітці турніру WTA виступить вперше з серпня 2016 року. У першому колі Чарльстона українку чекає зустріч зі 160-ю ракеткою світу Мартіною Тревісан.

Якщо Кіченок обіграє італійку, то в другому раунді зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру Кікі Бертенс.

Вихід в основну сітку грунтового турніру в США забезпечив двом українкам майже по 3 тисячі доларів призових і 1 очко в рейтинг WTA.

Нагадаємо, Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.

Також,Світоліна перемогла в номінації Видатне досягнення.

Джерело - Чемпіон.

#Козлова, #Кіченок, #Чарльстон
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