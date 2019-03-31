Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася в основну сітку турніру WTA в Чарльстоні. У фіналі кваліфікації українка обіграла американку Каролін Долхайд.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, в якому сильнішою виявилася українка - 7:3. У другій партії Кіченок вела 4:3, але, програвши два гейми на своїй подачі, віддала сет американці.

У вирішальній партії тенісистки знову довели справу до тай-брейка. Надія виявилася сильнішою - 12:10.

Зустріч тривала 2 години 19 хвилин.

WTA Premier - Volvo Cars Open

Чарльстон, США

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 800,000

Фінал кваліфікації

Жінки

31 березня 2019

Надія Кіченок - Каролін Долхайд 7:6, 4:6, 7:6

Нагадаємо, сестри Кіченок програли переможницям Australian open і покинули турнір в Маямі.

Також, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.