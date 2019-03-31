Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася в основну сітку турніру WTA в Чарльстоні. У фіналі кваліфікації українка обіграла американку Каролін Долхайд.
Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, в якому сильнішою виявилася українка - 7:3. У другій партії Кіченок вела 4:3, але, програвши два гейми на своїй подачі, віддала сет американці.
У вирішальній партії тенісистки знову довели справу до тай-брейка. Надія виявилася сильнішою - 12:10.
Зустріч тривала 2 години 19 хвилин.
WTA Premier - Volvo Cars Open
Чарльстон, США
Грунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 800,000
Фінал кваліфікації
Жінки
31 березня 2019
Надія Кіченок - Каролін Долхайд 7:6, 4:6, 7:6
Нагадаємо, сестри Кіченок програли переможницям Australian open і покинули турнір в Маямі.
Також, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.
Джерело - Чемпіон.