Українка Надія Кіченок здобула перемогу в першому матчі кваліфікації турніру серії WTA Premier в Чарльстоні, обігравши росіянку Софію Жук в двох сетах.
Матч тривав 1 годину і 53 хвилини. За цей час українка реалізувала 8 брейк-пойнтів, тоді як її суперниця - 6.
Наступною суперницею українки стане шоста сіяна кваліфікації американка Каролін Долхайд.
WTA Premier - Volvo Cars Open
Чарльстон, США
Грунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 800,000
Кваліфікація
Надія Кіченок - Софія Жук 7:6 (3), 6:3.
Нагадаємо, сестри Кіченок програли переможницям Australian open і покинули турнір в Маямі.
Також, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.
Джерело - Чемпіон.