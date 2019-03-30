Українка обіграла Софію Жук в двох сетах

Українка Надія Кіченок здобула перемогу в першому матчі кваліфікації турніру серії WTA Premier в Чарльстоні, обігравши росіянку Софію Жук в двох сетах.

Матч тривав 1 годину і 53 хвилини. За цей час українка реалізувала 8 брейк-пойнтів, тоді як її суперниця - 6.

Наступною суперницею українки стане шоста сіяна кваліфікації американка Каролін Долхайд.

WTA Premier - Volvo Cars Open

Чарльстон, США

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 800,000

Кваліфікація

Надія Кіченок - Софія Жук 7:6 (3), 6:3.

Нагадаємо, сестри Кіченок програли переможницям Australian open і покинули турнір в Маямі.

Також, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.