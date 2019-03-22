Цуренко: Світоліна - моє велике натхнення

Перша ракетка України Еліна Світоліна є прикладом для Лесі Цуренко.

Про це заявила сама друга ракетка України.

"Жіночий теніс зараз на дуже високому рівні. Еліна Світоліна є великим натхненням, я завжди стежу за її результатами. Мені подобається спостерігати, як вона рухається по корту, яка вона зібрана на кожному розіграші. У нас багато юніорів, і я сподіваюся, що ми їх також надихаємо", - сказала Цуренко.