Стаховський програв росіянину у першому матчі на турнірі в Ліллі

Перша ракетка України Сергій Стаховський невдало стартував на челенджері в Ліллі
Українець розпочинав виступи з другого кола, де поступився росіянину Аслану Карацеву - 6:3, 6:4. Суперники провели на корті майже півтори години. У кожному сеті Стаховський поступився по два гейми на своїй подачі, а сам за матч оформив один брейк.
Актуально: Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція
PLAY IN CHALLENGER LILLE "- ATP Challenger Tour
Лілль, Франція
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - € 46,600
Друге коло
Аслан Карацев - Сергій Стаховський 6:3, 6:4
Раніше в першому колі у парній сітці українець разом з австралійцем Меттом Рідом програв американському дуету.
Тим часом Цуренко показала як уміє жонглювати м'ячем.
Джерело - Чемпіон.