Стаховський програв росіянину у першому матчі на турнірі в Ліллі

Також Стаховський вибув і з парного розряду

Перша ракетка України Сергій Стаховський невдало стартував на челенджері в Ліллі

Українець розпочинав виступи з другого кола, де поступився росіянину Аслану Карацеву - 6:3, 6:4. Суперники провели на корті майже півтори години. У кожному сеті Стаховський поступився по два гейми на своїй подачі, а сам за матч оформив один брейк.

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PLAY IN CHALLENGER LILLE "- ATP Challenger Tour

Лілль, Франція

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Друге коло

Аслан Карацев - Сергій Стаховський 6:3, 6:4

Раніше в першому колі у парній сітці українець разом з австралійцем Меттом Рідом програв американському дуету.

Тим часом Цуренко показала як уміє жонглювати м'ячем.

Джерело - Чемпіон.