Агент Світоліної: 90% проектів фонду Еліни будуть спрямовані на Україну

Благодійний фонд Еліни Світоліної Elina Svitolina Foundation на 90% буде спрямований на Україну.

Про це розповів голова агентства Top Five Стефан Гуров.

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"Для Еліни завжди в пріоритеті буде її рідна країна, тому 90 відсотків проектів будуть спрямовані саме на Україну. Але не варто забувати, що Еліна гравець світового топ-рівня і було б неправильно закриватися від решти світу, тому будуть проекти і в інших країнах, але Україна завжди буде пріоритетом", - сказав Гуров.