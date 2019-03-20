Ястремська дебютує на змаганнях в Маямі

Четверта ракетка України Катерина Козлова зіграє проти румунки Моніки Нікулеску у фіналі кваліфікації турніру серії Premier Mandatory в Маямі.

Матч відбудеться на четвертому корті. Орієнтовний початок гри о 16:00 за Києвом, адже поєдинок перенесли на чотири години.

Матч мав відбутися вчора 19-го березня, але був перенесений через дощ.

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Пряма трансляція гри Козлова — Нікулеску буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.

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Відео з'явиться за 5 хвилин до початку зустрічі.

Нагадаємо, Козлова стартувала з напруженої перемоги у першому раунді кваліфікації.

Джерело - Чемпіон.