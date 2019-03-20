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Козлова — Нікулеску: пряма онлайн-трансляція

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Ястремська дебютує на змаганнях в Маямі
Козлова — Нікулеску: пряма онлайн-трансляція

Четверта ракетка України Катерина Козлова зіграє проти румунки Моніки Нікулеску у фіналі кваліфікації турніру серії Premier Mandatory в Маямі.

Матч відбудеться на четвертому корті. Орієнтовний початок гри о 16:00 за Києвом, адже поєдинок перенесли на чотири години.

 Матч мав відбутися вчора 19-го березня, але був перенесений через дощ.

  Дивіться також: Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція українсько-російського протистояння

Пряма трансляція гри Козлова — Нікулеску буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.

  Важливо: Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA

Відео з'явиться за 5 хвилин до початку зустрічі.

Нагадаємо, Козлова стартувала з напруженої перемоги у першому раунді кваліфікації.

Джерело - Чемпіон.

#Козлова, #Нікулеску, #WTA, #Маямі
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