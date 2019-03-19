Ястремська дебютує на турнірі в Маямі матчем проти росіянки

У США відбудеться українсько-російське протистояння

Третя ракетка України Даяна Ястремська стартує на турнірі серії Premier Mandatory - Miami Open.

Українка вийде на корт Butch Buchholz другим запуском. Орієнтовний початок гри об 11:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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У вівторок у фіналі кваліфікації виступить й інша українка Катерина Козлова. Її матч проти румунки Моніки Нікулеску стартує о 10:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) на корті №4.

Нагадаємо, Світоліна і Цуренко стартують на турнірі в другому колі.

Джерело - Чемпіон.