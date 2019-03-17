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Українське дербі в Анталії: Дьома здолала Чернишову

Сьогодні 13:11 206 0
Українка виграла другий титул в сезоні
Українське дербі в Анталії: Дьома здолала Чернишову

На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 15,000 відбувся український фінал.

У вирішальному матчі змагань українська тенісистка Вікторія Дьома за дві години обіграла свою землячку Марину Чернишову, посіяну під четвертим номером - 4:6, 6:2, 6:1.

У ході зустрічі обидві українки виконали по одній подачі навиліт і допустили по чотири подвійні помилки, однак Дьома реалізувала 9 з 16 брейк-пойнтів, а Чернишова - 6 з 9. Вікторія виграла 7 з 13 геймів на власній подачі, а Марина — тільки 3 з 12.

Відзначимо, що Дьома взяла реванш у 19-річної харків'янки за поразку минулого тижня в чвертьфіналі аналогічного турніру, де Чернишова в підсумку виграла титул. Також Вікторія перервала переможну серію Марини, яка становила 14 матчів поспіль.

Перемога в Антальї принесе Вікторії 100 очок в залік рейтингу ITF World Tennis і дозволить дебютувати в Топ-100, наблизившись до першої 50-ке, а Марина, яка заробила 60 очок, вперше увійде в Топ-30.

Варто зазначити, що Дар'я Лопатецька здобула титул на турнірі в Японії і дебютує в ТОП-300 світового рейтингу.

Джерело - Чемпіон.

#Лопатецька, #Чернишова, #Дьома, #Анталія, #ITF, #WTA
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