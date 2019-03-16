Три українки потрапили у заявочний лист турніру серії Premier Mandatory, який відбудеться в Маямі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська потрапили в список учасників турніру в Маямі який відбудеться з 19 по 30 березня у Маймі.

Варто зазначити, що серед учасниць будуть також Наомі Осака та Петра Квітова.

WTA - Premier Mandatory

Маямі, США

Одиночний розряд, Жінки, Хард

Призовий фонд $8,359,455

19-30 березня

Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала травму під час турніру в Індіан-Веллсі та поставила під сумнів виступ у Маямі. Також, Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу.

Джерело - Офіційний сайт - БТУ.