Три українки потрапили у заявочний лист турніру серії Premier Mandatory, який відбудеться в Маямі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська потрапили в список учасників турніру в Маямі який відбудеться з 19 по 30 березня у Маймі.
Варто зазначити, що серед учасниць будуть також Наомі Осака та Петра Квітова.
WTA - Premier Mandatory
Маямі, США
Одиночний розряд, Жінки, Хард
Призовий фонд $8,359,455
19-30 березня
Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала травму під час турніру в Індіан-Веллсі та поставила під сумнів виступ у Маямі. Також, Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу.
Джерело - Офіційний сайт - БТУ.