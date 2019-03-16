Осака, Квітова і Світоліна в заявці турніру Premier Mandatory в Майамі

Три українки потрапили у заявичний лист на турнір серії турніру серії Premier Mandatory, який пройде в Майамі.

Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська потрапили в список учасників турніру в Маямі який відбудеться з 19 по 30 березня у Маймі

Варто зазначити, що серед учасниць будуть також Наомі Осака та Петра Квітова.

WTA - Premier Mandatory

Майямі, США

Одиночний розряд, Жінки, Хард

Призовий фонд $8,359,455

19-30 березня

Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала травму під час турніру в Індіан-Веллсі та поставила під сумнів виступ у Маямі. Також, Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу.

Джерело - Чемпіон.