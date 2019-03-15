Світоліна відкриє власний благодійний фонд Elina Svitolina Foundation

Діюча переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна відкриє власний благодійний фонд під назвою Elina Svitolina Foundation.
Про це повідомляє btu.org.ua.
"Я з нетерпінням чекаю відкриття мого фонду на наступному тижні в Далласі. Теніс - відмінний спорт, який створив прекрасні можливості для мене, і я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб відкрити ці двері для дітей, щоб вони змогли вчитися і досягати успіху в спорті. Моя мета - допомогти іншим, об'єднуючи людей і ресурси по всьому світу", - сказала Еліна.
Ідея про створення подібного фонду виникла у Світоліної в минулому році, коли вона зустрічалася з дітьми в тенісному центрі Бушей у Техасі в рамках ACE Outreach Program.
Нагадаємо, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.
Онлайн-трансляцію півфінального поєдинку ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - btu.org.ua.