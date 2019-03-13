В Індіан-Веллсі українка обіграла 12-у ракетку світу Ешлі Барті.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула путівку до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллс.

У четвертому раунді BNP Paribas Open Еліна Світоліна здобула свою 50-ту перемогу над тенісистками з ТОП-20 у світовій класифікації WTA.

Усього українка зустрічалася з суперницями з першої двадцятки 112 разів, з них 63 матчі - проти тенісисток з ТОП-10. Тепер статистика тенісистки становить 50 перемог при 62 поразках.

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Наступною суперницею українки на BNP Paribas Open стане 61-а ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії.

Нагадаємо, розіграш Світоліної потрапив у підбірку найкращих моментів дня.

Джерело - Великий теніс України.