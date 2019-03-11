Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своєю грою в третьому колі Індіан-Веллс.

Про це розповіла спортсменка після перемоги над Дар'єю Гавриловою.

"Очікувала важкої гри сьогодні. Дар'ю я знаю дуже давно, думаю, ми вперше зіграли разом, коли нам було років по 8-10. Тому ми добре знайомі з грою одна одної. Я чекала, що вона буде боротися. З нею завжди важко грати, тому я намагалася зберігати концентрацію на те, що мені потрібно робити. У підсумку я була задоволена тим, як закінчила цей матч, що змогла виграти у двох сетах", - заявила Світоліна.